Синоптики снова прогнозируют осадки

В ночь на 31 декабря будет облачно, во многих районах будет идти снег или мокрый снег, на взморье дождь. Ожидается гололед. Температура от 3 градусов мороза на востоке и севере до 2 градусов тепла на юге и на взморье.
В последний день уходящего года погода немного улучшится: облака рассеются, выглянет солнце, а небольшой снег ожидается только на востоке страны. Температура будет колебаться в пределах 2 градусов мороза и 3 градусов тепла.
В новогоднюю ночь погода снова испортится. После полуночи пойдет снег, на взморье - мокрый снег. Ожидается гололед. Температура снизится до 1–6 градусов мороза, только на взморье будет 0–2 градуса тепла.
1 января днем в большинстве районов ожидаются осадки: снег, переходящий в дождь или дождь. Местами прогнозируют гололед. Температура составит 1–6 градусов тепла.
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