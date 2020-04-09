Наибольшая вероятность дождя на севере Литвы, а на юге страны дожди будут небольшими. Ветер усилится местами до 15-17 м/с. Температура будет разной. В одних районах это 10-15, на юге местами до 16-18 градусов. Около моря будет всего 7-9 градусов тепла.
В пятницу с севера придет холодный воздух. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет 8-13 градусов тепла. Будет дуть сильный ветер. Местами пройдут небольшие дожди.
В субботу погоду в Литве обусловит зона высокого давления. Особых осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 0-4 градусов мороза, местами 1 градус тепла. Днем будет 8-13 градусов тепла.
На Пасху погода будет переменчивой. В ночь на воскресенье будет около 0, днем 10-15 градусов. В понедельник погоду обусловит циклон. Ожидаются интенсивные осадки, в основном дождь. Будет дуть порывистый ветер. Тепло будет уходить из Литвы.
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