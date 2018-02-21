По данным Литовской гидрометеорологической службы, эта неделя февраля в два раза холоднее средней многолетней нормы. Средняя температура будет –5,9 градусов, обычная для этого периода температура - это –3 градуса.

Как уже сообщалось, в ночь на среду температура была -12, на четверг будет до –18, а в пятницу утром местами до -24 градусов.

На следующей неделе будет еще холоднее. Конкретных прогнозов на каждый день пока нет, но известно, что если раньше в такое время было –2,2 градуса, то на следующей ожидается –6,5 градусов. Значит, будет холоднее, чем на этой неделе.

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Холодным будет и начало марта. С 5 марта прогнозируют средненедельную температуру в пределах –4,5 градусов, прежде было –0,8 градуса. С 12 марта по данным многолетних норм бывало уже выше 0 (0,1), а в этом году прогнозируют –0,8.

"В конце зимы похолодало. Февраль пока холодный, предполагают, что он и будет холоднее обычного. Первая половина весны также будет холоднее обычного. На протяжении всего марта будет холоднее, чем обычно", – сказал DELFI климатолог Донатас Валюкас.

По его словам, в этом году зима пришла позже, поэтому она должна отбыть свое время.

"Декабрь был на три градуса теплее обычного, начало января было теплее, значит, зима затянется до конца марта. Правда, прогноз на 4 недели показывает лишь общие тенденции, они не всегда подтверждаются, надо к этому относится как к общей информации. В нынешней ситуации, пока мы ждем переменчивую и немного более прохладную погоду, чем обычно", – заметил он.

По словам собеседника, климатологическая весна приходит, когда постоянная температура воздуха выше 0.

"В Литве климатологическая весна обычно наступает в марте. Правда, не 1 марта. Первая декада марта – это климатологическая весна на юге страны, а на северо-востоке, на взморье – еще позже", – сказал Валюкас.

"Общая тенденция показывает, что весна к нам приходит раньше. Особенно та едва заметная весна, когда еще нет вегетации растений, только температура поднимается выше нуля", – сказал он.

По словам Валюкаса, апрель – это уже скорее весенний, чем зимний месяц, хотя в прошлом году на Пасху в некоторых районах Литвы выпал снег.

"Были случаи, когда снег лежал еще в начале апреля, но в этом году, похоже, такого быть не должно. Конечно, и в апреле может идти снег, бывает снег и в мае, но это кратковременные перемены, а не затянувшиеся холода", – сказал он.

Кроме того, май в этом году прогнозируют теплее обычного.

"Согласно нынешним тенденциям, май будет на 0,5 градуса теплее обычного. Правда, надежность долгосрочных прогнозов составляет примерно 57%", – сказал климатолог.

Валюкас заметил, что в этом году не должно быть сильных дождей.

"Прошлый год в Литве был самым дождливым с 1961 г., трудно надеяться, что таким же тяжелым будет второй год подряд. Однако могут быть дождливые месяцы или отдельные ливни" – сказал собеседник.

Пока еще рано, по его словам, говорить, скажем, о рекордной жаре, но при смене климата такие перепады фиксируются.

"Лето, по нынешним прогнозам, будет как и май, немного теплее, может на 0,5 градуса, но по сути, температура будет близка многолетней норме. По мере приближения лета прогноз будет уточняться и ситуация станет яснее", – сказал он.