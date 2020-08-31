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В ночь на 31 августа было облачно, во многих районах прошли дожди, местами сильные, с грозами. Температура составила 10–15, на косе около 16 градусов тепла.
Ruduo
Ruduo
© DELFI / Laimonas Jankauskas

31 августа днем будет облачно, на западе страны с прояснениями. Время от времени будут идти дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 16–21 градуса тепла.

1 сентября местами пройдут небольшие дожди. Ночью туман. Ночью будет 5–10, на взморье 11–14 градусов, днем 16–21 градус.

2 сентября местами пройдут небольшие дожди. Ночью будет 9–14, днем 18–23 градуса.

3 сентября местами пройдут дожди, возможны грозы. Ночью будет 11–16, днем 19–24 градуса.

В ночь на 4 сентября во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 9–14, на косе 15, днем 17–22 градусов тепла.

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