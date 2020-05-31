Синоптики рассказали, каким будет начало лета

Первый день календарного лета будет облачным и почти сухим. Может выпасть несколько капель дождя, по крайней мере, в некоторых уездах Каунаса и Вильнюса. Ожидается сильный северо-восточный ветер, днем на побережье он будет поворачивать с севера на северо-запад, порывы ветра будут достигать 15-16 м / с в некоторых местах. Ночью температура опустится до 6–11 градусов, а днем поднимется до 18–22 градусов.
Ночью вторника дождя не ожидается. Ветер успокоится. Температура будет колебаться от 7 до 12 градусов. В течение дня из Беларуси придут новые дождевые тучи, а в восточных регионах будет кратковременный дождь.
На побережье и в Жемайтии будет облачно с прояснениями. Днем температура достигнет 16-21 градусов тепла.
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