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Сегодня мощный скандинавский антициклон укрепит свои позиции в странах Балтии. В Литве облаков станет меньше, на побережье и в Жемайтии небо будет ясным. Дождя больше не ожидается. Однако северные, северо-восточные ветры все еще будут порывистыми, до 15-16 м/с во многих областях. В последний день весны температура будет колебаться в пределах 19-24 градусов.
Синоптики рассказали, каким будет начало лета
© DELFI / Andrius Ufartas

Первый день календарного лета будет облачным и почти сухим. Может выпасть несколько капель дождя, по крайней мере, в некоторых уездах Каунаса и Вильнюса. Ожидается сильный северо-восточный ветер, днем на побережье он будет поворачивать с севера на северо-запад, порывы ветра будут достигать 15-16 м / с в некоторых местах. Ночью температура опустится до 6–11 градусов, а днем поднимется до 18–22 градусов.

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Ночью вторника дождя не ожидается. Ветер успокоится. Температура будет колебаться от 7 до 12 градусов. В течение дня из Беларуси придут новые дождевые тучи, а в восточных регионах будет кратковременный дождь.

На побережье и в Жемайтии будет облачно с прояснениями. Днем температура достигнет 16-21 градусов тепла.

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