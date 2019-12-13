Синоптики прогнозируют волну "тепла"

Портал gismeteo.lt сообщает, что новая зона осадков в Литву придет сегодня вечером: "Вечером прогнозируют новую порцию осадков, которая поделит страну на две половины, эта зона охватит южные, юго-западные, западные и особенно северо-западные районы. Ожидается снег и мокрый снег".

Очень внимательными этой ночью должны быть водители. Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в некоторых районах ожидается мокрый снег и осадки при отрицательной температуре.

"В ночь на 14 декабря будет облачно. Во многих районах ожидаются осадки, в основном небольшие. Местами гололед. Ветер южный, юго-восточный 8–13 м/с, местами порывы составят 15 м/с. Температура от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла", – сообщают синоптики.

В субботу днем погода также будет малоприятной.

"Днем сохранится сильный ветер юго-восточного направления. В первой половине дня на западе ожидаются осадки, а после обеда осадки охватят большую часть территории Литвы, позже всего осадки придут на восток.

В Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет 3 градуса тепла. В Каунасе будет 4, в Клайпеде до 5 градусов", – сообщает gismeteo.lt.

Неважной погода будет и в воскресенье.

"15 декабря ожидаются осадки: в основном дождь и мокрый снег. Утром местами прогнозируют гололед. Южный, юго-западный ветер. Порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 2–6 градусов тепла", – сообщают синоптики Гидрометеорологической службы.

"По нынешним данным, в начале следующей недели, ожидается волна "тепла", зима еще не придет, поэтому будет по-осеннему тепло. На взморье днем будет до 8 градусов выше нуля", – прогнозируют синоптики gismeteo.lt.