Синоптики прогнозируют в Литве очень жаркие выходные

"В конце недели в Литве установится жаркая погода. Не забудьте пить больше воды, надевайте светлую одежду, прячьтесь от солнца", – напоминает портал gismeteo.lt.

По словам синоптиков, сегодня местами воздух прогреется до 30-31 градуса, тепло будет и по ночам.

"Субботняя ночь будет теплой и ясной. Утром будет 13–18 градусов, на косе до 19 градусов тепла", – информирует Литовская гидрометеорологическая служба.

В субботу днем воздух сильно прогреется, правда, местами возможны дожди.

"Днем будет солнечно, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Воздух прогреется до 27–31 градуса, местами до 32", – сообщают синоптики.

По данным gismeteo.lt, дождь возможен во второй половине дня в субботу. "После обеда появится больше облаков, местами пройдут небольшие дожди. В Вильнюсе и Каунасе будет 29, в Паневежисе до 28 градусов. В Шяуляй и Клайпеде 27 градусов", – прогнозируют синоптики.

В ночь на воскресенье будет 14-19 градусов. Днем будет немного прохладнее, чем накануне.

"Днем местами пройдут небольшие дожди с грозами, воздух прогреется до 25–30 градусов", – сказано на сайте meteo.lt.

По данным метеорологов, теплым будет и начало следующей недели.

"В понедельник без осадков, 13-18 градусов. Днем местами пройдут дожди, будет тепло. Во вторник погоду все еще будет обуславливать зона высокого давления, без осадков, но станет немного прохладнее: ночью 11–16, днем - 22–27 градусов.

В среду без осадков, будет прохладнее, но не холодно", – сказали синоптики.