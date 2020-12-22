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В ночь на вторник в Литве пошли смешанные осадки. Днем осадков будет еще больше. На востоке страны это будет мокрый снег и снег, на западе - мокрый снег, у моря возможен дождь. Будет дуть порывисты ветер, местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура будет подниматься медленно. Она поднимется до 0-5 градусов тепла. В Аукштайтии будет около 0, возможен гололед.
Синоптики прогнозируют в Литве очень неприятную погоду
© DELFI / Andrius Ufartas

Неприятной погода будет и в среду. Ночью будет идти снег, мокрый снег. У моря ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, поэтому водителей ждет серьезное испытание. Днем ветер ослабеет. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла, пойдет дождь.

Похоже, и в Сочельник погода будет неприятной. Прогнозируют смешанные осадки. Ветер успокоится, ожидается туман. Температура около 0. Гололед. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.

Часто меняться погода будет и в рождественские дни. В пятницу во многих районах ожидается мокрый снег, будет выше нуля. В субботу похолодает, выпадет снег.

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