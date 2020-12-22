Синоптики прогнозируют в Литве очень неприятную погоду

Неприятной погода будет и в среду. Ночью будет идти снег, мокрый снег. У моря ветер усилится до 15-17 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, поэтому водителей ждет серьезное испытание. Днем ветер ослабеет. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла, пойдет дождь.
Похоже, и в Сочельник погода будет неприятной. Прогнозируют смешанные осадки. Ветер успокоится, ожидается туман. Температура около 0. Гололед. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов тепла.
Часто меняться погода будет и в рождественские дни. В пятницу во многих районах ожидается мокрый снег, будет выше нуля. В субботу похолодает, выпадет снег.
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