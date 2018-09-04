По данным Литовской гидрометеорологической службы, днем во вторник пройдут небольшие дожди, местами сильные ливни. Температура составит 19-24 градуса тепла.
Во вторник днем в Вильнюсе будет 19–21°C. В других городах - 20–22ºC. До 22ºC температура поднимется в Шяуляй, Мажейкяй, Алитусе. В Паневежисе и Кедайняй будет 21ºC. В Каунасе, Клайпеде, Йонаве, Утене и Тельшяй температура составит 20ºC. В Мариямполе будет всего 19ºC.
В среду ночью во многих районах прогнозируют дожди с грозами. Согласно новейшим данным, самые сильные дожди пройдут в восточных районах страны. Дождь будет идти и днем, но только кратковременный. Температура ночью составит 11–16°C, днем 19–24°C.
В четверг, согласно новейшим данным, температура воздуха поднимется.
Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (5)
В Литве актуальны различные запреты, связанные с...
Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (12)
На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...
Синоптики прогнозируют с середины недели сильные ливневые дожди с грозами
В ближайшие дни в Литве прогнозируют сильные ливневые...
Прокуратура не установила случаев сексуального домогательства в Вильнюсской художественной академии
Вильнюсская участковая прокуратура прекратила...
Ромас Лазутка. Отделение сливок, или нонсенс бизнес-модели Ландсбергисов (40)
Если бы не было истории бизнеса молодых Ландсбергисов...
TOP новостей
Власти Литвы готовят почву для новых запретов, связанных с алкоголем (12)
На литовском рынке могут запретить продажу алкогольных...
Магазины торговой сети Norfa меняют время работы
С ноября 2018 года большие магазины сети Norfa - XL, XXL и Hyper - в...
Жителей Литвы, которые ездят закупаться в Польшу, ждут временные неудобства (5)
В Литве актуальны различные запреты, связанные с...
Эксперт предлагает сценарий, грозящий провалом проекту Nord Stream 2 (579)
Сотрудник американского аналитического центра Atlantic...
Синоптики прогнозируют с середины недели сильные ливневые дожди с грозами
В ближайшие дни в Литве прогнозируют сильные ливневые...