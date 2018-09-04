Синоптики прогнозируют с середины недели сильные ливневые дожди с грозами

В ближайшие дни в Литве прогнозируют сильные ливневые дожди с грозами.
Liūtys Vilniuje
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По данным Литовской гидрометеорологической службы, днем во вторник пройдут небольшие дожди, местами сильные ливни. Температура составит 19-24 градуса тепла.

Во вторник днем в Вильнюсе будет 19–21°C. В других городах - 20–22ºC. До 22ºC температура поднимется в Шяуляй, Мажейкяй, Алитусе. В Паневежисе и Кедайняй будет 21ºC. В Каунасе, Клайпеде, Йонаве, Утене и Тельшяй температура составит 20ºC. В Мариямполе будет всего 19ºC.

В среду ночью во многих районах прогнозируют дожди с грозами. Согласно новейшим данным, самые сильные дожди пройдут в восточных районах страны. Дождь будет идти и днем, но только кратковременный. Температура ночью составит 11–16°C, днем 19–24°C.

В четверг, согласно новейшим данным, температура воздуха поднимется.

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