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В ночь на вторник в большинстве районов было чуть выше нуля, местами около 0, а на северо-востоке 2-3 градуса мороза. 1-2 градуса тепла было на юге и на западе страны. Местами возможны небольшие осадки. ветер успокоится.
Синоптики прогнозируют похолодание
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Из-за похолодания прогнозируют гололед. Днем облачность снизится, местами на юге еще возможны небольшие осадки (мокрый снег или снег). Будет дуть слабый ветер переменного направления. Днем будет 0-4 градуса тепла.

В ночь на среду осадки маловероятны. Температура опустится до 3-8, на Куршской косе 0-2 градусов мороза. Днем северо-западный, западный ветер принесет больше облаков. Местами, в основном на западе, возможны небольшие осадки. Температура - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Прогнозируют гололед.

В четверг прогнозируют осадки. Будет дуть порывистый северо-западный ветер. Местами порывы ветра составят 15-18 м/с. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, на взморье до 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 0-5 градусов выше нуля.

Переменная погода ждет и на выходных. По ночам будет ниже нуля, а днем около 0.

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