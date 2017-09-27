Синоптики прогнозируют первые заморозки

В среду ожидается малооблачная, солнечная погода. Температура днем составит 16–19 градусов тепла. Теплее всего будет на западе страны.
В четверг придет волна прохлады. Ночью будет малооблачно, местами ожидается туман. Температура снизится до 3–8 градусов, кое-где на поверхности почвы возможны небольшие заморозки.
"Днем, начиная с восточных районов, появятся густые облака, низкие облака. После обеда на юго-востоке местами пойдет дождь. Днем будет темно и прохладно – температура воздуха составит всего 12–13 градусов. На западе страны еще будет тепло, до 17 градусов тепла", – сказала синоптик.
В пятницу и в выходные дни будет облачно и прохладно. По ночам будет немного теплее – примерно 5–8 градусов. Днем воздух прогреется всего до 13–14 градусов тепла.
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