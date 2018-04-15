Ветер преимущественно западный. В Вильнюсе и Каунасе будет переменная облачность, вероятен небольшой дождь. Температура днем - около 19 градусов.
В Шяуляй ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Днем температура поднимется до 17 градусов. На взморье в первой половине суток небольшой дождь, днем стане яснее, воздух прогреется до 12 градусов.
Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в понедельник температура поднимется еще выше, местами до 22 градусов, а во вторник и среду слегка посвежеет.
Несмотря на запрет минздрава, услуги кодирования продолжают предоставлять (6)
Несмотря на принятое министерством здравоохранения...
Исследование показало, умеют ли жители Литвы экономить (19)
В марте этого года компания Mindscan провела опрос жителей...
Синоптики прогнозируют изменчивую, но теплую погоду (1)
В воскресеньев большинстве районов Литвы в небе будут...
За вывоз мусора будем платить на треть меньше (7)
С мая месяца жители Вильнюса за вывоз мусора будут...
TOP новостей
Исследование показало, умеют ли жители Литвы экономить (19)
В марте этого года компания Mindscan провела опрос жителей...
Минздрав запретил, но услуги кодирования еще предоставляют (6)
Несмотря на принятое министерством здравоохранения...
Как Северные страны переключают на себя восточный транзит (2)
Пока страны Балтии уныло препираются по поводу судьбы...
Синоптики прогнозируют изменчивую, но теплую погоду (1)
В воскресеньев большинстве районов Литвы в небе будут...
Движение либералов выбрало своего кандидата в президенты (14)
В субботу Движение либералов выбрало своего...