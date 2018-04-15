Ветер преимущественно западный. В Вильнюсе и Каунасе будет переменная облачность, вероятен небольшой дождь. Температура днем - около 19 градусов.

В Шяуляй ожидается небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Днем температура поднимется до 17 градусов. На взморье в первой половине суток небольшой дождь, днем стане яснее, воздух прогреется до 12 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в понедельник температура поднимется еще выше, местами до 22 градусов, а во вторник и среду слегка посвежеет.