Синоптики прогнозируют еще один температурный рекорд

В четверг днем ожидается облачная погода, небольшие прояснения вечером возможны в Жемайтии и в центральных районах. В восточной части страны ожидаются интенсивные и обильные дожди.
© DELFI / Andrius Ufartas

На взморье до обеда будет дуть сильный западный ветер - 15-19 м/с. Воздух днем прогреется до 9-14 градусов, во многих районах будет побит температурный рекорд 14 ноября.

В пятницу циклон будет уходить, ожидается больше прояснений. Ночью небольшие дожди пройдут в Алитусском, Вильнюсском, Каунасском, Утенском и Паневежском округах, днем небольшие дожди пройдут в северной части Литвы. Ветер успокоится, поэтому местами ожидается туман. Утром будет 2-7 градусов тепла. Днем ветер будет дуть восточный. Воздух прогреется до 6-11 градусов.

В выходные вероятность осадков невелика, днем будет 9-14 градусов тепла.

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Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr. Ieva Arnauskienė su šeima/Two makes six nuotr.

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