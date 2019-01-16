В среду в Литве будет облачно с прояснениями. Во многих районах ожидаются небольшие осадки, в основном снег, сохранится гололед. Вечером на западе будет идти дождь при минусовой температуре. Скорость ветра составит 4–9 м/с, порывы ветра достигнут 13 м/с. Температура составит 1–5 градусов мороза, на взморье и в западной части Жемайтии 0–3 градуса тепла.
В четверг ночью на взморье порывы ветра достигнут 20 м/с, днем ветер усилится по всей стране, на взморье скорость ветра достигнет 23 м/с. Ночью будет идти снег, мокрый снег, а днем потеплеет, температура может быть уже выше нуля. Ночью прогнозируют 2–7 градусов мороза, на западе – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем будет 1–5 градусов тепла.
В пятницу ночью температура воздуха снизится, прогнозируют гололед.
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