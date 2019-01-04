Синоптики предупреждают: зима покажет себя во всей красе

В пятницу во всей Литве будет облачно, местами возможны небольшие прояснения. Во многих районах прогнозируют осадки, в основном снег. Возможен гололед, метель, на западе дождь при отрицательной температуре. Температура 0–5 градусов мороза, на западе 1–3 градуса тепла.
В субботу ночью будет 0–5 градусов мороза, на взморье будет теплее.
Небо заволокут тучи, снег будет идти почти по всей Литве, только на западе прогнозируют мокрый снег. Прогнозируют гололед.
Будет дуть сильный ветер. Синоптики обещают метель. Днем осадков будет меньше, возможен небольшой снег. Днем от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, вечером гололед.
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