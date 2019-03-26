"В 17 ч. в Вильнюсе пойдет снег. Прогнозируют, что выпадет около 4 см снега. Водители, будьте бдительны, планируйте время поездки с запасом", – сказано на сайте.
https://t.co/FDdgD5vP77 #VilniusGyvai pic.twitter.com/ObgnChdACS
— VilniusGyvai (@VilniusGyvai) March 26, 2019
По данным meteo.lt, снег в городе пойдет с 18 ч., согласно прогнозам, обильные осадки ожидаются с 19 до 21 ч.
В социальной сети Facebook экономист Нериюс Мачюлис поделился видео, на котором видно, что на дороге Клайпеда-Каунас уже сейчас идет сильный снег. Дорожное покрытие находится под толстым слоем снега.
"Весна - самое прекрасное время года – все просыпается, оживает, зеленеет", – пошутил Мачюлис.
Портал Šilutės naujienos сообщает, что в Шилуте разыгралась метель.
Накануне синоптик Тадас Кантаутас сказал DELFI, что во вторник по всей Литве ожидаются обильные осадки – мокрый снег и снег. По его словам, несмотря на то, что снег быстро растает, на западе снега будет так много, что образуется снежный покров. А в ночь на среду ожидается мороз до -6 градусов.
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