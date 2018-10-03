В среду в Литве будет облачно с прояснениями. Прогнозируют дождь, местами сильный. Кое-где ожидается гроза, град. Ветер 9–14 м/с, порывы до 15–20 м/с, на западе 21–25 м/с, на взморье до 28 м/с. Температура 8–13 градусов тепла.

В ночь на четверг ветер начнет успокаиваться, хотя в первой половине ночи будет по-прежнему сильным - 15–20 м/с. В четверг днем также возможен сильный ветер, в основном в восточной части Литвы (15–18 м/с). Во многих районах прогнозируют дожди, но будет больше прояснений. Температура ночью 2–7, днем 9–13 градусов.

В пятницу ночью облака рассеются. Дожди пройдут только на западе страны. Резко похолодает, утром будет всего 1–6, на взморье – 9 градусов тепла. Днем облачность увеличится, особенно на севере страны. Температура днем 13–16 градусов на западе и 11–14 - на востоке страны.