"Понадобятся не только дождевики, зонты, но и резиновые боты. Завтра будет самый дождливый день на этой неделе, над Литвой пройдет формирующийся циклон. Очень сильные дожди пройдут на востоке и на юге страны. За день местами выпадет больше половины августовской нормы", – сообщают синоптики.

Дожди пойдут с полуночи на юго-западе Литвы, а к утру охватят большую часть территории страны.

Самый сильный дождь прогнозируют в центральных и северных районах. Там дожди пойдут со второй половины дня, осадки будут сопровождаться грозами и сильным ветром.

"Такая погода неблагоприятна для полевых работ, но она - хорошая новость для лесников, снизится вероятность пожаров", – говорят синоптики.

По их словам, по ночам будет 12-17, а в дождливые дни будет 17-20 градусов, но местами может быть до 22 градусов.

Небольшие дожди в Литве возможны и в выходные.

В субботу местами могут идти небольшие дожди, ветер усилится до 15 м/с, воздух прогреется до 20-24 градусов.

В воскресенье дожди возможны ночью и в первой половине дня, воздух прогреется до 21-26 градусов.

По словам синоптиков, тепло и солнечно будет в начале следующей недели.