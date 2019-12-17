Сегодня теплый атмосферный фронт принесет в Литву еще одну порцию тепла, однако небо будет затянуто толстым слоем облаков. В восточных и северных районах ожидается 3–5 градусов тепла, а на юго-западе воздух прогреется до 5–7 градусов. Будет дуть слабый южный ветер. Местами, наибольшая вероятность, на севере, пройдет небольшой дождь. Туман сегодня прогнозируют в большинстве районов. Ближе к вечеру видимость ухудшится – будьте осторожны в пути.
Rūkas
© Shutterstock

В ночь на среду ситуация почти не изменится. Будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь или морось. Во многих районах ожидается густой туман. Ночью будет 0–5 градусов тепла.

В среду днем к северу от Литвы пройдет небольшой, но активный циклон. Он принесет немало осадков и, наибольшая вероятность дождя - на севере страны. Этот циклон принесет сильный ветер, 8–13 м/с, на северо-западе до 15–20 м/с, на взморье 23 м/с. Ветер разгонит туман. Днем будет 5–9 градусов тепла.

В четверг ветер понемногу успокоится, осадков будет совсем немного. Температура будет колебаться в пределах 0–5 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов.

Общество

Учителя переутомлены, только денег мало: какие привилегии хотят получить (6)

Учителя в Литве переутомлены, только повышения зарплат...

Глава ЦБ Литвы: основная часть не обмененных литов – мелкие монеты (1)

Спустя почти пять лет после введения евро в Литве, на...

Питер без виз и цензуры 2: блошиный рынок на Удельной, знакомство в криминальном городе гаражей и русское гостеприимство (46)

Литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас...

Врачи рассказали о состоянии найденного у контейнера младенца (2)

16 декабря вечером в Вильнюсе на бетонном полу у...

Синоптики предупреждают: теплая погода принесет с собой неприятные явления

Сегодня теплый атмосферный фронт принесет в Литву еще...

TOP новостей

Учителя переутомлены, только денег мало: какие привилегии хотят получить (6)

Учителя в Литве переутомлены, только повышения зарплат...

Питер без виз и цензуры 2: блошиный рынок на Удельной, знакомство в криминальном городе гаражей и русское гостеприимство (46)

Литовский журналист-путешественник Ориюс Гасановас...

Премьер-министр Литвы: вопрос Наркевича будут решать в январе (1)

В минувший понедельник состоялась встреча президента...

Гусиный рынок: по такой цене гуся на праздник могут себе позволить только богатые люди (2)

В минувшие выходные в Пагегяй слышалось гоготание...

Врачи рассказали о состоянии найденного у контейнера младенца (2)

16 декабря вечером в Вильнюсе на бетонном полу у...