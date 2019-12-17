Синоптики предупреждают: теплая погода принесет с собой неприятные явления

В ночь на среду ситуация почти не изменится. Будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь или морось. Во многих районах ожидается густой туман. Ночью будет 0–5 градусов тепла.
В среду днем к северу от Литвы пройдет небольшой, но активный циклон. Он принесет немало осадков и, наибольшая вероятность дождя - на севере страны. Этот циклон принесет сильный ветер, 8–13 м/с, на северо-западе до 15–20 м/с, на взморье 23 м/с. Ветер разгонит туман. Днем будет 5–9 градусов тепла.
В четверг ветер понемногу успокоится, осадков будет совсем немного. Температура будет колебаться в пределах 0–5 градусов тепла, днем будет 2–7 градусов.
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