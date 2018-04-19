Синоптики предупреждают: ожидается сильный ветер

На большей части территории страны порывы северо-западного ветра достигнут 15-19 м/с.
По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, спасатели в четверг дважды выезжали, чтобы убрать поваленные ветром на дорогу деревья: в Аникщяй и в Рокишкском районе (Камаяй).
Согласно прогнозам, в пятницу ветер должен успокоиться.
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