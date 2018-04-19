Синоптики предупреждают: ожидается сильный ветер

На большей части территории страны порывы северо-западного ветра достигнут 15-19 м/с.

По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, спасатели в четверг дважды выезжали, чтобы убрать поваленные ветром на дорогу деревья: в Аникщяй и в Рокишкском районе (Камаяй).

Согласно прогнозам, в пятницу ветер должен успокоиться.