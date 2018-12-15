В субботу будет около 1 градуса мороза, будет идти снег. Ожидается высокая облачность, местами возможны осадки. В воскресенье ночью местами выпадет снег, будет немного прохладнее, особенно на севере, северо-востоке. Там будет 3–4 градуса мороза, на востоке будет 0 и 2 градуса мороза. SekmaВ воскресенье днем пойдет снег на западе и в центральной части страны, только на восток снег не успеет прийти.
"Усилится восточный, юго-восточный ветер, до 6–11 м/с, местами ожидается метель", – сказала синоптик.
Температура днем будет 1–2 градуса мороза. В понедельник днем еще будет идти снег, ожидается сильный ветер. Температура ночью будет от 1 до 4 градусов мороза. Днем снег пойдет на востоке, температура воздуха будет от 1 до 3 градусов мороза.
"И днем и ночью температура будет примерно одинаковой: ночью несколькими градусами меньше – ниже нуля", – сказала Гечайте.
Во вторник снега уже будет меньше. Ночью небольшой снег пойдет на востоке, а днем осадки практически прекратятся.
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