В ближайшие несколько дней в Литве ожидаются осадки, а температура будет несколько градусов ниже нуля - и днем и ночью. Об этом LRT рассказала синоптик Эдита Гечайте. На следующей неделе ожидается метель.

В субботу будет около 1 градуса мороза, будет идти снег. Ожидается высокая облачность, местами возможны осадки. В воскресенье ночью местами выпадет снег, будет немного прохладнее, особенно на севере, северо-востоке. Там будет 3–4 градуса мороза, на востоке будет 0 и 2 градуса мороза. SekmaВ воскресенье днем пойдет снег на западе и в центральной части страны, только на восток снег не успеет прийти.

"Усилится восточный, юго-восточный ветер, до 6–11 м/с, местами ожидается метель", – сказала синоптик.

Температура днем будет 1–2 градуса мороза. В понедельник днем еще будет идти снег, ожидается сильный ветер. Температура ночью будет от 1 до 4 градусов мороза. Днем снег пойдет на востоке, температура воздуха будет от 1 до 3 градусов мороза.

"И днем и ночью температура будет примерно одинаковой: ночью несколькими градусами меньше – ниже нуля", – сказала Гечайте.

Во вторник снега уже будет меньше. Ночью небольшой снег пойдет на востоке, а днем осадки практически прекратятся.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

Новый президентский рейтинг – неприятный сюрприз для одного из кандидатов  снизился рейтинг Сквернялиса (3)

Рейтинг кандидата в президенты от консерваторов...

Синоптики предупреждают: ожидается метель (1)

В ближайшие несколько дней в Литве ожидаются осадки, а...

Глава Центробанка Литвы: вопрос неравенства доходов в следующем году станет еще актуальнее (42)

Налоговая политика, проводимая правительством Литвы ,...

Рейтинг самых состоятельных представителей шоу-бизнеса Литвы (29)

Недавно в журнале Top был объявлен рейтинг 500 самых...

Опрос: борьба между двумя партиями продолжается (4)

Ни история с Центром регистра , ни история, связанная с...

TOP новостей

Новый президентский рейтинг – неприятный сюрприз для одного из кандидатов  снизился рейтинг Сквернялиса (3)

Рейтинг кандидата в президенты от консерваторов...

Глава Центробанка Литвы: вопрос неравенства доходов в следующем году станет еще актуальнее (42)

Налоговая политика, проводимая правительством Литвы ,...

Синоптики предупреждают: ожидается метель (1)

В ближайшие несколько дней в Литве ожидаются осадки, а...

Расширение ТЦ в Литве не прекращается: в планах десятки новых магазинов (73)

Миллионные инвестиции, десятки новых магазинов – такие...

Экономист: Литва не получит 500 млн. евро, потому что слишком "дешевая" (106)

Не секрет, что с 2020 года Литва будет получать меньше...