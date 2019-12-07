Синоптики предупреждают: ночью будет ветрено и скользко

Дорожное покрытие преимущественно мокрое, на дорогах в Пасвальском и Биржайском районах скользко, они покрыты мокрым снегом. Там работает спецтехника.

Лотовская дирекция автодорог просит водителей учитывать состояние дорожного покрытия и выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость.

Дорожные службы также предупреждают, на северо-востоке Литвы есть скользкие отрезки дорог.

По данным литовской гидрометеорологической службы, ночью в большинстве районов осадки, дождь. Порывы западного ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит 0 - 5 градусов.