Синоптики предупреждают: на Литву надвигается сильная буря

Она должна достичь Литву во второй половине дня, и с побережья вечером и ночью двинуться на оставшуюся территорию страны.
"Во второй половине дня, к вечеру, начиная с западных регионов, начнется усиление юго-западного, западного ветра, и вечером, ночью порывы ветра усилятся до 32 метров в секунду, этот ветер продержится всю первую половину ночи", – сообщила BNS синоптик Гидрометеорологической службы Симона Далинкявичюте.
Ожидается, что порывы ветра будут достигать 20–25 м/с, а в западных районах – 28–30, на взморье - до 32 м/с.
"Во второй половине ночи ветер начнет постепенно стихать, но все же будет сильным, порывы составят 18-23 м/с и местами, в западных районах – до 27 м/с. До утра продержится сильный ветер и утром начнет слабеть, но все же, его порывы по всей стране будут опасными – 15–20 м/с", – сказала синоптик.
С сильным ветром в страну придут и осадки: дождь и ливневый снег. Длительного дождя не ожидается, но он может быть интенсивным.
Ливневый снег возможен в северных районах, а на остальной территории - дождь.
По словам синоптика Тадаса Кантаутаса, неспокойная и переменная погода продержится и в выходные дни, а также в начале следующей недели, возможно выпадение снега.
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