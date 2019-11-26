Во многих районах возможны небольшие осадки - снег или морось. Из-за отрицательной температуры возможен гололед.
Днем будет около 0, на востоке страны 1 градус тепла, на юго-западе 1, а на взморье 2-3 градуса тепла. В Вильнюсе будет пасмурно. Вероятность осадков невелика, однако утром прогнозируют гололед. Днем будет около нуля. В Каунасе тоже будет мрачно, утром возможен гололед. Во второй половине дня будет около 1 градуса тепла. В Клайпеде вероятность осадков невелика, температура составит 2 градуса тепла.
Во вторник ожидается перемена погоды. Ночью местами, днем во многих районах прогнозируют осадки, в основном дождь. Местами возможен гололед. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем до 1–6 градусов тепла.
В среду во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью на востоке прогнозируют дождь при минусовой температуре, гололед. Будет дуть сильный юго-восточный ветер. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 4–8, на востоке 1–3 градуса тепла.
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