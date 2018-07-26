Погода в эти выходные будет хорошая. Недовольны могут быть лишь те, кто не любит жару, поскольку воздух прогреется до 30 градусов.

В ночь на четверг переменная облачность. Только местами пройдет небольшой дождь с грозой. Кое-где туман. Согласно последним данным, температура ночью будет 15-20 градусов. В Вильнюсе вероятность дождя невелика, температура 16–18 градусов.

В четверг днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, кое-где с грозами. Температура 24–29 градуса тепла. В Вильнюсе будет 25–27 градуса, прогнозируют дождь с грозой.

В пятницу ночью без дождя, зато в большинстве районов небольшие дожди пройдут днем. Ночью температура 15–20, днем 25–30 градусов тепла. Такая погода опасна для здоровья, поэтому рекомендуем поинтересоваться, как себя вести в жару. Теплее всего будет в Клайпеде, Шяуляй, Каунасе и Паневежисе, там прогнозируют 27 градусов. Только в Вильнюсе будет немного прохладнее.

В выходные будет еще теплее. В субботу ожидаются небольшие дожди, а в воскресенье вероятность дождя невелика.