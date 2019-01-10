В четверг днем усилится зона высокого давления, облака рассеются, небольшой снег возможен разве что в Жемайтии. Ветер переменчивого направления, слабый. Когда выглянет солнце, будет 8-13, на западе 4-7 градусов мороза, как только солнце сядет, температура начнет падать.
В начале пятничной ночи ожидается немало прояснений, около полуночи будет 14-19 градусов мороза, на востоке и юго-востоке 20-21 градус мороза. На западе будет 6-11 градусов ниже нуля.
Утром на взморье ожидаются осадки, днем они охватят всю территорию Литвы. До вечера снег будет идти во многих районах, толщина снежного покрова составит 2-5 см.
Поскольку осадки придут с массой теплого воздуха, после обеда на взморье пойдет мокрый снег, ожидается гололед.
Кроме того, усилится ветер (до 15-17 м/с), начнется вьюга и метель. Самой высокой температура будет вечером, местами она составит 0-5 градусов мороза, на востоке будет 6-7 градусов ниже нуля, а у моря 1-3 градуса тепла.
Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю
Известные литовские политологи возмущены действиями...
Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)
51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...
В субботу в Вильнюсе состоится забег "Дорогой жизни и смерти" (9)
12 января в Вильнюсе с 12 до 13.30 ч. состоится традиционный...
В Каунасе — лучше не по-русски. Совет Европы доложил о положении нацменьшинств Литвы (50)
Русских в Литве уже меньше 5%, но процент учеников...
С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (45)
В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...
TOP новостей
С начала года в Литве увеличились пенсии по старости (45)
В ближайшее время жители Литвы получат повышенные...
После сравнения цен в магазинах Литвы эксперты пришли к неожиданным выводам (11)
Завершился 2018 год, портал Pricer.lt проанализировал цены...
Бастовавшим учителям пожертвовали больше 50 000 евро: кому они достанутся? (1)
51 294,81 евро – такую сумму с начала забастовки учителей...
Ходжес: США готовятся к войне с Китаем, поэтому Европе нужно самой заняться Россией (52)
Находящийся в Литве бывший командующий Сухопутными...
Интернет-опрос телеканала LNK вызвал настоящую бурю
Известные литовские политологи возмущены действиями...