По данным Литовской гидрометеорологической службы, эта ночь будет облачной. Почти по всей стране ожидаются осадки. На взморье прогнозируют порывистый ветер.

"Во многих районах ожидаются осадки: снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Местами гололед. Ветер юго-западный или западный, переходящий в северо-западный, 8–13 м/с, на западе порывы составят 15–20 м/с. Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, на взморье до 6 градусов тепла", – сообщают синоптики.

По данным карты осадков, около 3 ч. ночи сильные дожди прогнозируют в Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе и в их окрестностях. В Вильнюсе около 5 ч. утра прогнозируют снег, позже он пойдет в Алитусе. Утром снег может идти около трех часов, позже пойдет дождь.

Метеорологи сообщают, что завтра днем будет облачно с прояснениями. Будет дуть сильный ветер, порывы ветра достигнут 15–20 м/с.

"Температура воздуха составит 2–7 градусов тепла", – сказано на портале meteo.lt.

В новогоднюю ночь, как сообщает портал gismeteo.lt, на смену теплу придет мороз. По данным синоптиков, столбики термометров станут опускаться.

"По мере приближения полуночи температура будет быстро снижаться, будет ветрено, однако небо ожидается ясным. В восточных районах прогнозируют смешанные осадки. Во второй половине ночи будет ниже нуля, ожидается гололед", – предупреждают синоптики.

Однако в первый день нового года снова потеплеет.

"Днем без особых осадков, западный ветер немного ослабеет, возможны прояснения. В Вильнюсе будет 2, в Каунасе, Шяуляй и Паневежисе 3 градуса тепла. В Клайпеде - 5 градусов тепла", – прогнозирует gismeteo.lt