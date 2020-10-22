Синоптики: ожидается теплая, но ветреная погода

В четверг, по словам синоптиков, будет ветрено. Утром ветер усилится на взморье, днем он станет порывистым, время от времени будет усиливаться до 15-20 м/с, а на западе местами до 22 м/с. Менее ветрено будет только на юго-востоке страны.
Однако день будет теплым. Сегодня воздух прогреется больше обычного – от 13-14 на севере до 15-17 на юго-западе.
В пятницу погоду по-прежнему обусловит южная часть циклона. Будет облачно. И ночью и днем во многих районах время от времени будет идти дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер, порывы ветра местами достигнут опасных 15-20 м/с. Ночь будет теплой - 8-13, а днем будет 11-16 градусов тепла.
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