Синоптики: один день в выходные порадует хорошей погодой

Небольшие заморозки местами возможны и на востоке страны. Днем облачность уменьшится, небольшие дожди пройдут лишь местами. Будет дуть северо-западный ветер: воздух прогреется до 12–17 градусов. Прохладнее всего будет на взморье и на востоке, где облака рассеются позже всего. В Вильнюсе и Клайпеде будет до 13, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй до 14–16 градусов тепла.

В ночь на субботу давление поднимется, похолодает до 1–5 градусов тепла, а перед восходом солнца ожидается 0–5 градусов мороза. Теплее ночью будет только на Куршской косе, там будет 6–7 градусов. После восхода солнца потеплеет, днем будет 16–19 градусов тепла. На взморье и в западной части Жемайтии после обеда облачность увеличится, пойдет дождь.

В воскресенье погода испортится. Ночью дождевые облака дойдут до центральных районов, а утром доберутся и до восточной части страны. Больше всего осадков ожидается в Сувалькии и на западе Дзукии. Ночью будет 7–10 градусов тепла, только на востоке 5–6 градусов. Днем осадки возможны в Аукштайтии.

В Жемайтии солнце часто будет выглядывать из-за облаков, пройдет небольшой дождь. На взморье будет солнечно, но особого тепла не ожидается, будет дуть холодный северо-западный ветер. В воскресенье будет на 4-5 градусов прохладнее, чем в субботу.

В начале недели потеплеет, днем возможны небольшие дожди, местами с грозами.