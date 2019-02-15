"Серость уходит. Сначала она уйдет из западных районов, на востоке сегодня вечером еще возможен дождь, туман, но вскоре и там ожидается прояснение. Температура будет от -1 до 4 градусов тепла. Конечно, у моря будет теплее, а минус будет там, где много снега. Завтра со стороны Жемайтии прояснения придут в Аукштайтию. Праздничные мероприятия в Вильнюсе будут с солнцем", - сказала Марцинонене.

По ее словам, хотя о рекордах всегда говорить непросто, вероятно, 16 февраля будет рекордно тепло, местами температура будет выше 10 градусов.

"Я еще не говорила, что завтра будет рекордно тепло. На юго-западе будет 10 градусов тепла. Конечно, сложно прогнозировать рекорды, но на этот раз синоптики были смелее. Там, где нет снега, а его нет на юге и юго-западе, у моря. 10 градусов в Дзукии, Сувалькии. А рекорд был достигнут в 1925 году. Может быть, сейчас попробуем нагнать этот рекорд или побить", - сказала синоптик.

По словам Марцинонене, завтра ждет весеннее тепло и солнце.

"Завтра будет очень тепло и красиво, повеет весной, я хочу сказать, что кое-где уже начались наводнения. Весна идет, может позже она отступит, но в выходные будет тепло, может, в воскресенье будет прохладнее. В воскресенье днем будет 3-8 градусов тепла. В понедельник и во вторник погода будет переменчивой. На юго-западе ожидаются обильные осадки. Снега становится меньше. В среду ждут большие перемены: дождь, переходящий в мокрый снег. Характер осадков изменится. Ветер будет северо-западным. Перемены ждут с середины недели, а через неделю снова ожидается потепление", - сказала синоптик.

Понемногу выясняется, какой будет весна.

"Я боюсь говорить заранее, поскольку было бы невероятным, чтобы шестая зима была теплее нормы. Как народ говорит, если февраль пасмурный, то весна будет дождливой, и лето будет дождливым. Природа любит равновесие, весна может быть довольно теплой. Может быть, холоднее будет март. По нынешним подсчетам, до середины марта может быть теплее, а вторая половина марта может принести интересные перемены. Поэтому сказать, что 1 марта придет весна, было бы сложно. Однако есть надежда на то, что температура будет расти, будет больше солнца", - сказала Марцинонене.