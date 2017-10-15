Днем в большинстве населенных пунктов ожидается небольшая облачность, преимущественно теплая погода. Тем не менее, северо-западный, западный ветер останется сильным.
В Вильнюсском и Каунасском округах ночью было дождливо, однако днем облачность спадет, сохранится температура 13-14 градусов.
В Шяуляй ночью также был дождь, днем небо должно быть ясным, воздух прогреется до 14 градусов.
На взморье - около 14-15 градусов. Ожидается сухая и красивая погода.
Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале грядущей недели будет несильный дождь, в небе будет часто появляться солнце. Западный ветер обещает быть умеренным, а холодать пока не будет.
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