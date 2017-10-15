Днем в большинстве населенных пунктов ожидается небольшая облачность, преимущественно теплая погода. Тем не менее, северо-западный, западный ветер останется сильным.

В Вильнюсском и Каунасском округах ночью было дождливо, однако днем облачность спадет, сохранится температура 13-14 градусов.

В Шяуляй ночью также был дождь, днем небо должно быть ясным, воздух прогреется до 14 градусов.

На взморье - около 14-15 градусов. Ожидается сухая и красивая погода.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале грядущей недели будет несильный дождь, в небе будет часто появляться солнце. Западный ветер обещает быть умеренным, а холодать пока не будет.