Синоптики ничего хорошего не обещают – после дождей придут заморозки

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут дожди. Дожди будут небольшими, только местами на востоке и на юге прогнозируют более интенсивные осадки. На смену юго-западному ветру придет западный, а потом холодный северо-западный и даже северный. Температура воздуха сегодня будет 8–9 на северо-востоке и 12–13 в Жемайтии. В Вильнюсе небольшие дожди, температура 10-11 градусов тепла.

В ночь на субботу небольшие дожди возможны на востоке страны и отчасти на юге. На западе облачность рассеется, ожидается больше прояснений, вероятность дождя снизится. Ночь будет прохладной. На востоке и на юге будет 3–5, а на западе чуть выше нуля, местами заморозки до 1–4 градусов. Теплее будет только на Куршской косе.

В субботу днем давление повысится, станет суше, увеличится количество осадков, небольшой дождь возможен только на востоке. Будет дуть холодный северный ветер. Температура на большей части территории страны составит 6–9 градусов, теплее будет лишь на юго-западе.

В воскресенье Литва попадет в холодную часть арктического антициклона. Небо прояснится, особых осадков не ожидается. Ночью температура опустится еще ниже: от 2–3 градусов мороза на северо-западе до ­1–2 градусов тепла на юге страны. Теплее будет на Куршской косе. Днем будет солнечно, но холодно, всего 5–10 градусов тепла.

В начале следующей недели будет холодно. В понедельник осадков будет немного. Со вторника придут теплые массы воздуха с запада, снова ожидаются осадки.