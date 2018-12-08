В Литве выпал снег, который, похоже, надолго не задержится, он будет таять и из-за дождя, и из-за плюсовой температуры. Об этом рассказала LRT синоптик Симона Далинкявичюте.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В субботу будет облачно. В большинстве районов ожидаются дожди. Ветер южный/юго-западный 7–12 м/с, на взморье возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха – 2–7 градусов тепла.

Ближайшей ночью будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на западе страны – осадки, в основном дождь. На большей части территории прогнозируют гололед. ветер юго-западный/южный 7–12 м/с, на взморье порывы до 15–17 м/с. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на взморье 3–5 градусов тепла.

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