В субботу будет облачно. В большинстве районов ожидаются дожди. Ветер южный/юго-западный 7–12 м/с, на взморье возможны порывы до 15 м/с. Температура воздуха – 2–7 градусов тепла.
Ближайшей ночью будет облачно с прояснениями. Местами, в основном на западе страны – осадки, в основном дождь. На большей части территории прогнозируют гололед. ветер юго-западный/южный 7–12 м/с, на взморье порывы до 15–17 м/с. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на взморье 3–5 градусов тепла.
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