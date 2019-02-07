Синоптики: к выходным погода испортится

Прогнозируют гололед. Ночью будет 0-5, на северо-востоке 6-8 градусов мороза. Днем в некоторых районах ожидаются небольшие осадки. До полудня во многих районах будет скользко. Температура днем – 0-3 градуса тепла.
В пятницу с запада придет зона низкого атмосферного давления. Усилится ветер. На взморье порывы достигнут 15-17 м/с. Местами прогнозируют небольшие осадки. Ночью будет от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, днем будет 0-4 градуса тепла.
В выходные дни будет ветрено и сыро. Будет идти дождь, воздух прогреется до 1-6 градусов тепла.
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