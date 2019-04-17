Директор gismeteo.lt Кястутис Петкявичюс сказал DELFI, что оставшаяся часть недели в Литве будет теплой, без осадков.

"В рабочие дни будет солнечно, температура местами будет подниматься до 17–19 градусов.

Сегодня на востоке будет немного прохладнее, 13–14 градусов тепла, а на западе воздух прогреется до 17–18 градусов.

В Вильнюсе и Шяуляй будет 15, в Каунасе, Паневежисе и на взморье 16 градусов тепла. Возможна небольшая облачность, но осадков не будет", – сказал собеседник.

В конце недели, по его словам, также будет тепло, солнечно и сухо, однако по утрам будет прохладно.

"В четверг еще будет дуть северный ветер, поэтому не будет так тепло, как показывают градусники. Ночи будут ясными. В первой части ночи будет тепло, но под утро похолодает, температура опустится до 0–5 градусов тепла, местами возможны небольшие заморозки.

Днем будет дуть прохладный ветер, воздух прогреется. В Вильнюсе и Паневежисе будет 16, в Каунасе 17 градусов тепла. В Шяуляй и на взморье будет 15 градусов тепла.

В пятницу без особых перемен – будет тепло, но местами увеличится облачность. Ветер будет слабым", – сказал Петкявичюс.

В праздничные выходные погода испортится.

В выходные перемен будет больше.

В субботу будет немного прохладнее. Ночью температура будет такой, как в ночь на пятницу. Днем будет облачно, будет дуть северо-западный ветер. После обеда местами возможны осадки. Температура воздуха 11–16 градусов тепла.

В воскресенье не будет холодно, но так тепло как в рабочие дни не будет, снова ожидается северо-восточный ветер. Ночью особых перемен не ожидается. Днем переменная облачность, местами осадки. Температура составит 9–13 градусов тепла", – сказал синоптик.

По словам Петкявичюса, дождь прогнозируют и в начале следующей недели, но на смену дождям потом придет тепло.

"Тепло не уйдет, постепенно температура будет повышаться. Если прогноз подтвердится, то во второй половине недели будет очень тепло", – сказал собеседник.