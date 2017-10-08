Синоптик: установится сырая осенняя погода

8 октября в Литве будет облачно. В восточных районах ожидается сильный дождь, сыро будет и на остальной территории страны. Будет дуть сильный ветер - 7–12, местами 15–18 м/с. Температура воздуха 7–12 градусов.

В понедельник будет менее облачно и довольно сухо, возможны даже прояснения. Ветер успокоится. Температура ночью будет всего 1–6, днем 7–12 градусов.

Во вторник снова пойдет дождь, усилится ветер. Ночью будет 3–8, днем – 7–12 градусов тепла.