"Долгосрочный прогноз очень обобщенный, но нерадостный. В этом году в марте прогнозируют отрицательную среднемесячную температуру, вероятно, что до середины месяца будут идти осадки в виде снега или мокрого снега", – заметила Ралене.

– Было ли прежде так холодно 1 марта?

– Самые низкие температуры фиксировались довольно давно, в 1965 г. Тогда в Варене 0,1℃ градуса не хватило до -30℃. В других районах было -20–27℃. А в этом году первого марта до -20℃ температура не опустилась.

– Все ждали весны, а пришли холода.

– Ждали, но зима пришла поздно, серьезное похолодание было с 20 февраля, кое-где с 22 февраля. Было 6 холодных ночей, когда в Восточной Литве, в Укмерге, Утене, Молетай температура опускалась ниже -20–25℃. А местами несколько ночей подряд было -20℃.

А в начале февраля температура была выше обычной. Только последние дни февраля были холодными и изменили среднемесячную температуру, сделали ее на 2–4℃ ниже средней многолетней. Таких аномалий давно уже не было.

– Холодно не только в Литве, холодно во всей Европе.

– Холод добрался и до Южной Европы и там холодно, много осадков, снега, на юге это необычно. Поскольку они к такому не привыкли, погодные условия парализуют жизнь – надолго нарушается сообщение и поставки электроэнергии. В Великобритании фиксируют вьюги и сильный восточный ветер, это там редкое явление.

– Одно дело температура на градуснике, другое - ощущаемая.

– Ощущаемая - это та, которую ощущают неприкрытые части тела – лицо и руки, если мы без перчаток. А если мы одеты хорошо, то даже в сильные морозы чувствуем себя комфортно. Правда лицо и руки чувствуют сильный ветер. Если скорость ветра 10 м/с, ощущаемая температура будет на 10℃ ниже, чем на градуснике.

– А если 20 м/с?

– Тогда еще больше – до -15–17℃.

– Каким будет начало весны?

– Весна началась зимней погодой. До конца этой недели зима уходить не собирается. Сегодня пойдет снег, будет -8–13℃, плюс холодный ветер.

В пятницу ночью в большей части районов также ожидается снег, нем прогнозируют прояснение, поэтому на Казюкасе в Вильнюсе должно быть солнечно. Но ночь будет холодной – 11–16℃, днем – 4–9℃ мороза.

В субботу и воскресенье вероятность осадков не велика, но и солнца уже не будет – оно выглянет лишь местами. Ночи будут холодными – 12–17℃ мороза, а если небо прояснится, то температура будет еще ниже. Днем будет – 3–9℃ мороза.

В воскресенье вечером на взморье могут прийти облака и с понедельника мороз отступит, погода изменится. В понедельник ночью будет -10℃, днем от -4℃ до 1℃ тепла.

Есть вероятность, что и ночи в выходные дни будут мягкими, хотя температура еще будет отрицательная. А днем даже на востоке ожидается оттепель. Но это еще не все, похоже в конце следующей недели снова похолодает.

– А как ветер?

– В выходные он ослабеет, такого холода не будет.

– А каким будет март?

– Долгосрочный прогноз очень обобщенный, но нерадостный. Среднемесячная температура будет около 3℃ ниже обычной. В этом году в марте прогнозируют отрицательную среднемесячную температуру, вероятно, что до середины месяца будут идти осадки в виде снега или мокрого снега.