Синоптик рассказала о прогнозах на оставшуюся часть лета

Синоптик пояснила, откуда в Литву пришла холодная погода. По ее словам, это результат сильного циклона, который сформировался над Уралом, он влияет на погоду как в Скандинавии, так и в странах Балтии.

"Нам, синоптикам, приятно, что это похолодание прогнозировали заранее. Холодный воздух стал поступать с начала недели. Наблюдается особый циклон, центр которого находится над Северным Уралом, а зона низкого давления охватывает большую территорию. Чтобы лучше представить – циклон идет против часовой стрелки, это значит, что он засасывает холодный воздух, и эта масса достигает юга, даже страны Балтии. Представьте себе – центр над Северным Уралом, а его часть касается скандинавских стран", – сказала синоптик DELFI.

"У нас тоже началось резкое похолодание, во вторник температура упала на 8 градусов. Ночи тоже становятся прохладными. Этот холод пришел с Кольского полуостров и идет дальше", – сказала Марцинонене.

По словам синоптика, оптимистично настраивает вторая половина следующей недели.

"В понедельник и вторник осадков будет меньше. Зона низкого давления должна остановиться, постом она опять вернется в Россию, давление понемногу поднимается, но ночи будут холодными. Эта масса еще не будет теплой. В понедельник будет 6-11 градусов, у моря будет теплее, днем 18-23 градусов, а в вторник 20-24 градусов. Со среды ветер придет с запада, станет теплее. В среду и в четверг будет 24-25 градусов", – сказала синоптик.

На вопрос, каким будет август, она сказала, что будут и дожди, и солнце и летняя температура около 20 градусов.

По ее словам, оставшаяся часть лета понравится и грибникам, и отдыхающим.

"Больше всего надежды дает вторая половина недели. Неизвестно, как долго это продлится, но я не хочу огорчать. Прогноз таков, что первые две недели температура близка нормальной, но будет более высокая влажность. Это хорошо для грибников, можно порадоваться и солнцу, средняя температура будет 18-19 градусов. В оставшиеся дни августа точно будет выше 20 градусов", – сказала синоптик.