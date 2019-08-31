"Как это ни странно, эта жара пришла с юга", – сказала синоптик Литовской гидрометеорологической службы Изольда Марцинонене.
На вопрос, каким будут эти выходные, она заверила, что в выходные будет солнечно и тепло, а небольшие перемены ждут лишь в понедельник.
"Последние выходные этого лета будут приятными. В субботу поднимется атмосферное давление, и антициклон охватит всю Европу. Погода будет приятной, малооблачной. Конечно, жары, как в воскресенье не будет, но будет очень тепло. В субботу воздух прогреется до 26 градусов, а в воскресенье будет еще жарче. Ночью прогнозируют туман, температура составит 12-17 градусов. В воскресенье воздух прогреется до 25-30 градусов тепла, будет жарко. Перемены ожидаются с понедельника", – заметила Марцинонене.
Синоптик заметила, что вода в литовских водоемах еще не остыла, купаться можно и в озерах и в море.
"Балтийское море сейчас теплое. Если несколько недель назад мы говорили, что вода прогрелась до 16-18 градусов, то сейчас можем сказать, что это 20-23 градуса. В Куршском заливе 23, в Немане 21, в Нерис 19, а в Мяркисе 17. Можно сказать, что лето продолжается", – заметила она.
Она рассказала и о том, каким будет начало сентября. "Я хотела бы рассказать о первом дне сентября. Я посмотрела данные, и в 1992 и в 2015 г. этот день был очень теплым. Особенно теплым он был в 2015 г., в Друскининкай было 35 градусов. Ученикам вряд ли было приятно", – сказала синоптик.
"2 сентября погода также будет хорошей. На западе страны будет 24-23 градуса, на востоке 28-30 градусов, без осадков, разве что только вечером придет зона облаков, хотя она не будет очень широкой. Уже несколько лет подряд, а может больше 10, мы наблюдаем смещение лета в сторону осени. Первая неделя сентября обычно бывает очень теплой. Осень наступает лишь в последние дни сентября.
Что касается следующей недели, то дожди будут идти только во вторник и в четверг. В понедельник дождь возможен вечером. В ночь на среду ожидаются прояснения, температура будет 7-12 градусов. В среду днем осадков будет немного, дождь возможен разве что в Аукштайтии. Со среды снова станет теплее, хотя жары уже не будет. В пятницу погода будет не слишком приятной, но в остальные дни ожидается теплая погода".
Говоря об уже минувшем лете Марцинонене сказала, что прохладным в этом году был лишь июль, другие два месяца были теплее обычного.
"Это лето было больше чем на 1,5 градуса теплее обычного. В июне стояла экстремальная жара, а вот август был теплее обычного", – заметила синоптик.
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