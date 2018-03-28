Синоптик прогнозирует снежную Пасху

В среду день будет солнечным, без осадков. Температура воздуха составит 0–4 градуса.

Ночью без осадков. Температура снизится до 3–8 градусов мороза. В четверг в Литве будет облачно. Температура днем составит 1–6 градусов тепла.

В пятницу ночью снег, местами гололед. Днем во многих районах ожидаются осадки, на смену снегу придут дожди. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем – 0–5 градусов тепла.

В субботу местами небольшие осадки. Днем облачность увеличится. Температура воздуха поднимется до 4–8 градусов тепла.

На Пасху, скорее всего, выпадет снег.

В воскресенье ожидаются интенсивные осадки, которые осложнят условия на дорогах. В основном прогнозируют снег, мокрый снег, местами возможна вьюга. Ожидается порывистый ветер. Ночью будет от 1 градуса тепла до 4 мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В понедельник также прогнозируют осадки, местами обильные. В основном будет идти снег или мокрый снег.