Синоптик прогнозирует снежную Пасху

Несмотря на то, что в середине недели погода будет солнечная и приятная, по мере приближения выходных весна снова отступит. Об этом LRT сказала синоптик Юдита Люкайтите.
© DELFI / Domantas Pipas

В среду день будет солнечным, без осадков. Температура воздуха составит 0–4 градуса.

Ночью без осадков. Температура снизится до 3–8 градусов мороза. В четверг в Литве будет облачно. Температура днем составит 1–6 градусов тепла.

В пятницу ночью снег, местами гололед. Днем во многих районах ожидаются осадки, на смену снегу придут дожди. Ночью будет 1–6 градусов мороза, днем – 0–5 градусов тепла.

В субботу местами небольшие осадки. Днем облачность увеличится. Температура воздуха поднимется до 4–8 градусов тепла.

На Пасху, скорее всего, выпадет снег.

В воскресенье ожидаются интенсивные осадки, которые осложнят условия на дорогах. В основном прогнозируют снег, мокрый снег, местами возможна вьюга. Ожидается порывистый ветер. Ночью будет от 1 градуса тепла до 4 мороза, днем – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В понедельник также прогнозируют осадки, местами обильные. В основном будет идти снег или мокрый снег.

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