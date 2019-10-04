Синоптик призывает готовиться к зимним явлениям: ждет гололед

– На этой неделе было дождливо. Какое количество осадков вы зафиксировали?

– Наконец-то путь себе проторил атлантический циклон. Правда, мы не можем сказать, что дождя было необычно много. Дождливыми были последние дни сентября и начало октября, но это не рекордное количество осадков. Просто мы еще не привыкли к тому, что началась осень и идут дожди.

– Можно сказать, что уже пришла глубокая осень, мрачная и сырая?

– Да, наверное, она наступила раньше, чем мы привыкли. Среднесуточная температура довольно низкая, хотя заморозки несколько отступили, но днем было ветрено, холодно. Сейчас на три градуса прохладнее, чем характерно для этого времени.

– А какими будут выходные?

– Эти выходные будут холодные. Ночи холодные, часто температура ночью будет отрицательная. Этой ночью минус ожидается в Жемайтии, а следующей заморозки уже ожидаются по всей Литве - до 1-3 градусов. На поверхности почвы заморозки будут еще сильнее. Местами до 5-7 градусов мороза. Надо готовится к зимнему явлению, там где дороги влажные, после заморозков будет скользко. Опасно тем, что скользко будет лишь местами. Водители могут попасть в такой скользкий промежуток, это опасно.

– Возможен первый в этом сезоне гололед?

– Да, такая вероятность есть. А днем стоит одеваться теплее, будет облачно, дождь возможен лишь местами.

– А где возможен гололед?

– Самая большая опасность - ранним утром там, где вечером прошел дождь, там, где поверхность влажная.

– Какой будет температура в выходные?

– По ночам будет холодно, да и днем всего 4 градуса. Если выглянет солнце, то до 8 градусов тепла.