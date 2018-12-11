Во вторник начнутся перемены – количество осадков уменьшится, возможен мокрый снег. Ночью будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. "Днем также около 0, значит, мороз приближается", – сказал синоптик. Во вторник ночью во многих районах заморозки, поэтому будет скользко. Кроме того, возможен туман и гололед – самые опасные явления природы.

В среду количество осадков увеличится. Снова ожидается гололед. Усилится ветер. Температура почти не изменится. Ночью от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем – от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Во второй половине недели время от времени будет идти снег. В четверг ночью будет 0–3 градуса мороза, в пятницу 0–5 градусов мороза. Самые холодные ночи ждут в выходные дни.