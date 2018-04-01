"К сожалению, в воскресенье пасхальное настроение испортит дождь, мокрый снег, сильный ветер. Местами дождь будет очень сильный. На северо-западе будет идти снег с дождем. Будет дуть сильный северо-восточный ветер", – сказала LRT синоптик.
Температура ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем на севере страны будет 3–4 градуса, а на юге – до 7–9 градусов.
В понедельник, во второй день Пасхи, на смену дождю придет мокрый снег. Будет дуть западный, северо-западный ветер, он станет еще сильнее. Днем даже будет холоднее, чем ночью, температура составит 1–4 градуса.
"После такой неприятной погоды на Пасху придет долгожданное тепло и настоящая весна. Уже во вторник ожидается приятная погода, будет солнечно и спокойно. Температура будет колебаться в пределах 5–8 градусов тепла", – сказала синоптик.
В среду пройдет небольшой дождь, станет еще теплее, температура поднимется до 12–14 градусов.
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