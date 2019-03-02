Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры

Синоптик Изольда Марцинонене рассказала, какой будет весна и какой была зима.

"Я думаю, что на эту зиму никто не может жаловаться. У нас был и снег, и мороз, к счастью, сильных холодов не было, вьюг тоже, а самый теплый день был совсем недавно. Я думаю, что все потребности были удовлетворены: и тех, кто нуждался в тепле, и тех, кому нравится мороз. Чаще всего так и бывает, что самая высокая температура бывает или в конце зимы или в начале календарной весны. А самые холодные дни были в конце января - был 20-21 градус мороза. Если сравнивать с прошлым годом, то тогда было по-другому – самым холодным был февраль. Этой зимой рекордных холодов не было. Декабрь был теплее, чем обычно, теплым был февраль, даже теплее нормы. Было много снега, и сейчас он еще остался, но больших сугробов тоже не было. Все, с зимой можно проститься", – сказала синоптик.

На вопрос, каковы были особенности минувшей зимы, синоптик ответила, что было всякое, удовлетворены должны быть все.

"Это была 6-я достаточно теплая зима подряд. Такое бывает нечасто. Это была шестая зима, когда была превышена стандартная норма. Идет весна", – сказала Марцинонене.

По ее словам, ближайшие несколько дней будут солнечными, но холодными.

"В субботу будет больше солнца, но будет холодно. Холодная погода пока не уходит. Основные черты приближающейся весны налицо – это сильные перепады температуры между дневной и ночной. Ночи бывают очень холодными, а днем выглядывает солнце. Между дневной и ночной температурой разница может быть в 20 градусов. В марте такое еще бывает редко, но все равно разница большая. В субботу ожидаются прояснения. Тем, кто собирается на ярмарку Казюкаса, повезло, будет солнце", – сказала синоптик.

"А в воскресенье снова ожидаются перемены, ветер усилится, снова подует с северо-запада, будет пасмурно. Сначала будет облачно, днем погода немного изменится", – сказала синоптик.

Что касается погоды на следующую неделю, Марцинонене сказала, что в понедельник и вторник еще будет довольно тепло, а с середины снова поднимется ветер.

Сам март прогнозируют на 1 градус теплее обычного и более сухой.

"Первая и вторая недели марта будут теплее – на 2, даже на 3 градуса теплее нормы. Похоже и последние две недели будут теплыми, но такой большой разницы уже не будет. А снег останется только в воспоминаниях", - заметила синоптик.