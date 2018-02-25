В воскресенье погода будет примерно такой, как в субботу: "Без особых осадков. Ветер слабый. Температура во многих районах будет около 13–18 градусов. Местами – и до 20 градусов. Днем термометры будут показывать температуру 7–12 градусов", – сказала LRT синоптик Юдита Люкайтите.
Начало следующей недели будет холодным, только прогнозируют снег.
"В понедельник ожидается снег, немного увеличится облачность. Со вторника усилится северо-восточный, восточный ветер. Температура будет довольно низкой (ночью – 15–20, местами – до 24–25, днем 6–11 градусов), а при более сильном ветре ощущаемая температура будет еще ниже. Поэтому и днем местами ощущаемая температура будет до -20", – прогнозирует Люкайтите.
Синоптик: ощущаемая температура будет ниже реальной
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