Синоптик: ощущаемая температура будет ниже реальной

В воскресенье погода будет примерно такой, как в субботу: "Без особых осадков. Ветер слабый. Температура во многих районах будет около 13–18 градусов. Местами – и до 20 градусов. Днем термометры будут показывать температуру 7–12 градусов", – сказала LRT синоптик Юдита Люкайтите.

Начало следующей недели будет холодным, только прогнозируют снег.

"В понедельник ожидается снег, немного увеличится облачность. Со вторника усилится северо-восточный, восточный ветер. Температура будет довольно низкой (ночью – 15–20, местами – до 24–25, днем 6–11 градусов), а при более сильном ветре ощущаемая температура будет еще ниже. Поэтому и днем местами ощущаемая температура будет до -20", – прогнозирует Люкайтите.