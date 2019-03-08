Синоптик о погоде на выходные: прогноз неутешительный

"Сегодня ветер усиливается. На западе и местами на юге порывы ветра достигнут опасной силы: 15-18 м/с. Ветер будет становится все сильнее. Очень сильный ветер будет вечером и в первой половине ночи. По всей Литве будет дуть сильный ветер, а на взморье разыграется буря", - сказала синоптик Алва Нагелите.

На взморье порывы ветра составят 17-22 м/с. "На западе Литвы порывы ветра составят 23-25 м/с", – сказала синоптик.

Ветер принесет похолодание.

"Ночью придут дожди. Местами в Жемайтии ожидается мокрый снег", – сказала синоптик.

К утру облака рассеются, ветер успокоится, а температура снизится до 1-2 градусов тепла.

"В субботу в первой половине дня будет пасмурно, но возможны прояснения, без осадков, – сказала Нагелите. – После полудня ветер совсем успокоится, но придут дождевые облака, прогнозируют осадки. Сначала на западе, потом дожди пойдут и на востоке страны", - заметила синоптик

На взморье в субботу будет 3-6 градусов тепла, в других районах 7-8 градусов выше нуля.

В ночь на воскресенье прогнозируют дожди, переходящие в мокрый снег.

Порывы ветра ночью усилятся до 15-20 м/с, на западе до 23 м/с, температура 3 градуса тепла.

"В некоторых районах возможен и гололед. Будет скользко и из-за смешанных осадков", – сказал синоптик Тадас Кантаутас. Днем в воскресенье будет идти дождь, а вечером - мокрый снег.

"Днем будет ветрено. Местами порывы еще будут достигать 15 м/с. Днем до 5 градусов тепла", – сказал Кантаутас.

В ночь на понедельник понизится облачность, ветер успокоится, будет меньше осадков, но похолодает – температура опустится до -5 градусов, теплее будет на взморье – до 2 градусов тепла.

"Но в понедельник днем будет облачно, с осадками. Утром будет идти снег или мокрый снег. Днем ожидаются неприятные осадки, чаще мокрый снег", – заметил синоптик. В понедельник днем будет 5 градусов тепла.

Погода в ближайшие дни будет переменчивой, но больше зимней, чем весенней.