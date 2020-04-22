Синоптик делятся прогнозами: воздух прогреется до 18 градусов

В ночь на четверг облака рассеются, вероятность осадков будет невелика. Будет дуть слабый северный, северо-западный ветер. Утром 0-5 градусов тепла. Днем увеличится облачность, однако вероятность осадков будет невелика. После обеда будет 12-17 градусов тепла, только на Куршской косе будет 8-10 градусов.
В ночь на пятницу ожидается малооблачная и сухая погода, днем снова появятся облака, во многих районах пройдут небольшие дожди. Ночью будет 0-5 градусов тепла, днем 13-18 градусов выше нуля, на взморье около 10 градусов.
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