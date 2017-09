По ее словам, в ночное время во время бабьего лета холодно, но днем столбики термометра показывают более 20 градусов тепла и, хотя и редко, но бывает, что бабье лето за месяц приходит несколько раз. „Несколько дней погода нас очень радует, особенно после последних ливней, когда в 3-5 раз была превышена норма. В северной Литве дождя выпало больше, чем за месяц. На этой неделе преобладал антициклон, область высокого давления. Это формируется в холодных широтах, поэтому у нас и нет 23-25 градусов тепла», - говорит она. По ее словам, похожая погода продержится до понедельника, однако ночи станут холоднее, ожидаются заморозки. Днем будет 9-15 градусов тепла. Однако в воскресенье усилятся облачность и ветер, а со вторника придут осадки. По словам синоптика, вполне возможно, что в октябре может прийти настоящее бабье лето, когда дневная температура превысит 20 градусов. «Мы надеемся, что если первая половина следующей недели будет более дождливой, позже придет ясная погода. Не всегда бывает бабье лето, но случается, что приходит он несколько раз в октябре», - сказала И. Марцинонене.











