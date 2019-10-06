Синдром, который поражает молодежь: все начинается с "у меня нет времени"

В мае этого года Всемирная организация здравоохранения объявила, что "перегорание" (ang. Burnout) было переклассифицировано из медицинского состояния в профессиональный синдром, просто доказывая, насколько это серьезно. И хотя это не считается заболеванием, этот синдром может иметь серьезные последствия.

Не могут найти время для похорон

"В наши дни любимые люди чаще не имеют времени похоронить члена своей семьи, потому что есть более важные дела (например, конференция), поэтому трупу в морге иногда приходится ждать месяц", - так начинает свой пост в блоге "Sociali sociologija" Милда Пиворюте. Это касается аспекта "убегания времени".

Автор описывает усталость как символ "статуса" современного общества.

"Некоторые говорят об усталости как о символе статуса, который гораздо престижнее и привлекательнее, чем депрессия. Предположительно, депрессия - неудачникам, а усталость - приз для победителей. Чем больше вы устали, заняты и у вас нет времени, тем выше ваш социальный статус, в конце концов, этот образ жизни символизирует для общества то, что в вас остро нуждаются, вы важны, вас трудно изменить", - написала она в тексте.

М. Пиворюте поделилась своим опытом - ей удалось совмещать профессиональную, культурную и социальную жизнь, но за собственный счет. По словам автора, прием пищи один раз в день стал нормой, как и засыпание в 4 часа третий день подряд, когда ноутбук все еще включен.

"Для меня было приемлемо, если в воскресенье вечером мне звонил заказчик, чтобы обсудить работу, а потом еще и сесть, чтобы записать что-то после звонка", - написала она.

Проблемы со сном начались в 27 лет

Автор текста призналась, что в возрасте 27 лет она была в постоянной спешке, нехватке времени и начала страдать от серьезных проблем со сном.

М. Пиворюте сказала, что встретила девушку, которая сказала, что несколько человек организовали "группу поддержки читающих".

"Около 10 человек собирались в выходные, чтобы почитать художественную литературу. Пребывание вместе помогло расслабиться, уменьшить вину от "ничего неделания" и заново научиться читать, как обычно", - рассказала она.

"Психотерапевт Б. Хиллс называет это "тысячелетним истощением". Когда простые повседневные вещи требуют больших усилий, они откладываются до последней минуты или не выполняются вовсе. Внутренний акцент делается на профессиональную, якобы "важную", "продуктивную" деятельность и все остальное на периферии, которая не имеет внутренних ресурсов. Включает хроническую нерешительность, раздражительность, застой", - написала она.

По ее словам, занятость - это особенность современного западного мира.

Несгоревших называют лоботрясами

Антанас Кайрис, доцент философского факультета Вильнюсского университета (VU), сказал, что так называемое "выгорание" молодого человека может быть вызвано двумя причинами - его "работой" и современным образом жизни.

"Есть некоторые компании, которые не продвигают работу человека, ни качество его или ее работы, и это обычно идет в ущерб как компании, так и человеку", - сказал он.

Собеседник добавил, что тем, кто испытывает "выгорание", следует начать с блога в социальных сетях и посмотреть, сколько на это тратится времени.