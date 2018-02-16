По случаю 100-летия Литвы 16 февраля писающий мальчик, или Маннекен-Пис, красовался в литовской национальной одежде. Собравшихся угощали литовскими лакомствами, звучали литовские песни в исполнении хора Be lietaus, городской оркестр Брюсселя исполнил гимн Литвы, сообщает МИД.
Briuselio berniukas aprengtas lietuviškais tautiniais drabužiais
© URM

В Брюсселе имя Литвы и музыка литовских исполнителей звучат уже второй день. 15 февраля в здании Совета Европы выступала инструментальная группа Subtilu-Z.

Юбилейный брюссельский Парк пятидесятилетия в пятницу вечером будет освещен цветами литовского флага. Лазерное шоу в прямом эфире покажут на странице социальной сети посольства Литвы в Брюсселе.

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