В Брюсселе имя Литвы и музыка литовских исполнителей звучат уже второй день. 15 февраля в здании Совета Европы выступала инструментальная группа Subtilu-Z.

Юбилейный брюссельский Парк пятидесятилетия в пятницу вечером будет освещен цветами литовского флага. Лазерное шоу в прямом эфире покажут на странице социальной сети посольства Литвы в Брюсселе.